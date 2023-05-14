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Seçim
Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım
Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım
Türkiye, tarihi seçimlerde sandık başına giderken ekonomistler, mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
TBMM
seçim 2023
Türkiye ekonomisi
14 Mayıs 2023 16:22
Son Güncelleme:
14 Mayıs 2023 16:22
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