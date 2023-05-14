Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım

Türkiye, tarihi seçimlerde sandık başına giderken ekonomistler, mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TBMM seçim 2023 Türkiye ekonomisi
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Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım - Resim: 1
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Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım - Resim: 2
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Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım - Resim: 3
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Ekonomistler oylarını kullandı: Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım - Resim: 4
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