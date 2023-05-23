Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
14 Mayıs'ta seçime katılımın en düşük olduğu 19 il belli oldu. Toplam 6 milyon 700 bin seçmen ilk turda sandığa gitmezken, seçimin kaderini değiştirebilecek veriler de ortaya çıktı.
Türkiye, 14 Mayıs sabahı son dönemin en kritik seçimini gerçekleştirmek için sandık başına gitmişti. Hem cumhurbaşkanının hem de milletvekillerinin aynı anda belirlendiğinde seçimlerde Cumhur İttifakı, sandıktan meclis çoğunluğunu elde ederek ayrıldı.
Herkesin yanıtını büyük bir merakla beklediği, Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak, sorusu ise cevapsız kaldı. Adaylardan hiçbiri, geçerli oyların salt çoğunluğunu almayı başaramadı ve Türkiye tarihinde ilk kez, bir cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde en yüksek oyu alan iki aday Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olabilmek için tekrar yarışacak. İlk turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında, Erdoğan lehine yaklaşık 2,5 milyonluk bir oy farkı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle pek çoklarına göre Erdoğan, ikinci turda da yarışı önde tamamlamaya yakın olan taraf.
Ancak ikinci turun kaderini değiştirebilecek bir unsur var: Sandığa gitmeyenler. Peki, ilk turda seçime katılım oranının en düşük olduğu şehirler hangileri, sandığa gitmeyenler kimler?