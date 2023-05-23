Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!

14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde en yüksek oyu alan iki aday Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olabilmek için tekrar yarışacak. İlk turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında, Erdoğan lehine yaklaşık 2,5 milyonluk bir oy farkı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle pek çoklarına göre Erdoğan, ikinci turda da yarışı önde tamamlamaya yakın olan taraf.