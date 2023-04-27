Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın öncesi yaşananlarla ilgili detayları paylaştı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde bir saat gecikmeyle katıldığı Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında rahatsızlanan ve yaklaşık 20 dakika sonra döndüğü programda durumunu "Midemi üşütmüşüm" diye özetleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durumuyla ilgili edindiği bilgileri aktardı.
Erdoğan, geçtiğimiz salı gecesi katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden Hasan Öztürk sorusunu tamamladı. Ancak kameralar Erdoğan'a yönelmedi. Tam bu sırada istifraya benzer bir ses duyuldu.
Erdoğan'a bakan gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. O sırada stüdyodakilerden birinin çok kısık bir sesle, "Eyvah eyvah" dediği anlar yansıdı.
Hemen ardından önce ses, sonra da yayın kesildi. Yarım saat süren 'aranın' ardından Cumhurbaşkanı yayına döndü ve geçirdiği rahatsızlığı "Üzerinize afiyet TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" sözleriyle anlattı.
Program, gelişme üzerine planlanandan erken bitirildi.
'YAYINI İPTAL ETME YÖNÜNDE TALEPLER OLMUŞ'
Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın rahatsızlandığı yayına çıkarken aslında midesini üşüttüğünün belli olduğunu söyledi.
“Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, 'Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım' diye diretmiş. Israrlı olmuş” ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:
“Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal7-Ülke TV ekibine 'Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş' demiş.
Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.”