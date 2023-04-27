Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?

Erdoğan, geçtiğimiz salı gecesi katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden Hasan Öztürk sorusunu tamamladı. Ancak kameralar Erdoğan'a yönelmedi. Tam bu sırada istifraya benzer bir ses duyuldu.

Erdoğan'a bakan gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. O sırada stüdyodakilerden birinin çok kısık bir sesle, "Eyvah eyvah" dediği anlar yansıdı.