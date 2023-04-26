Derya Kömürcü, Yöneylem'in yaptığı 4 farklı anketin karşılaştırmalı sonuçlarını yayınladı: Dikkat çeken sonuçlar
Yöneylem Araştırma'nın Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, 4 farklı anketin karşılaştırmalı sonuçlarını yayınladı. İşte detaylar...
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, yaptıkları 4 farklı anketin karşılaştırmalı bulgularını paylaştı.
Kömürcü’nün paylaştığı anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nda yer alan AKP’nin oy oranı, 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada, yüzde 35,1 olarak ölçülürken, 27-29 Mart’ta yüzde 35 olarak ölçüldü.
1-7 Nisan tarihlerinde yapılan araştırmada, yüzde 34,7 olan AKP’nin oy oranı, 14-16 Nisan’a gelindiğinde yüzde 35,8’e yükseldi.
Millet İttifakı’nda yer alan CHP’nin oy oranı ise, 18-20 Mart’ta yüzde 28,1 olarak ölçülürken, 27 Mart’ta 27,6’ya geriledi.
1-7 Nisan tarihleri arasında yüzde 28,2’ye yükselen oran, 14-16 Nisan’da yapılan araştırmada yüzde 30,4’e tırmandı.
İYİ Parti’nin oy oranı ise 4 ankette de yakın seyretti. 18-20 Mart’taki ankette oranı 9,3 olan İYİ Parti, 27-29 Mart anketinde yüzde 9,5’e çıktı.
Daha sonra 1-7 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırmada, yüzde 9,2 olan oy oranı, 14-16 Nisan’da da aynı seyretti.