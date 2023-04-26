Derya Kömürcü, Yöneylem'in yaptığı 4 farklı anketin karşılaştırmalı sonuçlarını yayınladı: Dikkat çeken sonuçlar

İYİ Parti’nin oy oranı ise 4 ankette de yakın seyretti. 18-20 Mart’taki ankette oranı 9,3 olan İYİ Parti, 27-29 Mart anketinde yüzde 9,5’e çıktı.

Daha sonra 1-7 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırmada, yüzde 9,2 olan oy oranı, 14-16 Nisan’da da aynı seyretti.