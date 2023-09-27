Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo

ASAL Araştırma Şirketi, 6 Şubat depreminde çok büyük hasar alan Hatay'daki yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

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Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo - Resim: 1

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etki gösteren depremlerde Hatay şehri, en ağır hasarın olduğu şehirlerden biriydi.

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Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo - Resim: 2

Haber3'te yer alan habere göre, depremden yaklaşık 8 ay sonra ASAL Araştırma Şirketi, binlerce canı yitirdiğimiz Hatay'daki yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

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Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo - Resim: 3

1874 KİŞİYE SORULDU

21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1.874 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

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Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo - Resim: 4

Ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 36,5'i "AK Parti", yüzde 34,1'i ise "CHP" yanıtını verdi.

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