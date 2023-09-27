Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
ASAL Araştırma Şirketi, 6 Şubat depreminde çok büyük hasar alan Hatay'daki yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etki gösteren depremlerde Hatay şehri, en ağır hasarın olduğu şehirlerden biriydi.
Haber3'te yer alan habere göre, depremden yaklaşık 8 ay sonra ASAL Araştırma Şirketi, binlerce canı yitirdiğimiz Hatay'daki yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
1874 KİŞİYE SORULDU
21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1.874 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 36,5'i "AK Parti", yüzde 34,1'i ise "CHP" yanıtını verdi.