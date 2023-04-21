Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur anketi: Fark gün geçtikçe açılıyor!
Yöneylem Araştırma'nın yaptığı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre adaylar arasındaki fark her gün daha da büyüyor.
anket 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları Yöneylem Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan Muharrem İnce
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Yöneylem Araştırma'nın hazırladığı Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçları paylaşıldı.
Araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranları şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39