Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde

'DEĞİŞMESİNDEN YANAYIM'

"Böyle bir yapılanmaya veya düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa, bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok, ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat, kolay olacaktır."