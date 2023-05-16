Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde
Kıl payı ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 50+1 düzenlemesi yeniden siyaset gündeminde tartışma başlattı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beş yıllık dönemi geride bırakırken AKP’de sistemin artıları ve eksileri masaya yatırılıyor. Yüzde 50+1 modeli rahatsızlık veren temel başlıklardan biri.
Tartışma, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen seçimden çok önce başlasa da, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda bahse konu şartı sağlayamaması sonrası 'değişiklik' önerileri hız kazandı.
Seçime giden süreçte yapılan çoğu ankette yüzde 50+1'i yakalayamayan Erdoğan, katıldığı bir programda anayasaya göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken 50+1 kuralının değişip değişmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu:
'DEĞİŞMESİNDEN YANAYIM'
"Böyle bir yapılanmaya veya düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa, bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok, ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat, kolay olacaktır."
YÜZDE 40+1 ÖNERİSİ
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre kural nedeniyle kıl payı ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 50+1 düzenlemesi yeniden siyaset gündeminin tartışma başlıkları arasına girdi.