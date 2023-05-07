Son anket: Cumhur İttifakı 12,7 puan oy kaybetti, Millet İttifakı oylarını 10,3 puan artırdı
AR-G Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre iki ittifak arası fark 3,2 olarak ölçüldü. AKP, 9 puanın üzerinde oy kaybetti.
AR-G Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 27 Nisan 3 Mayıs tarihlerinde 2 bin 231 kişiye, 'Seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?' diye sordu.
Anketin sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 33,3
AKP 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. Ankete göre AKP 9,3 puan oy kaybetti.