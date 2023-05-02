CHP'nin masasındaki büyükşehir anketi: Adaylara illerindeki oy durumu bildirildi
CHP Genel Merkezi, Türkiye'nin 81 ilini kapsayan bir çalışmayla partilerin il il oy oranlarını bekledi. İşte CHP'nin masasındaki anketlerin sonuçları...
CHP Genel Merkezi, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan çalışmaların ardından kent kent partilerin oy oranlarını belirledi. Adaylara gönderilen çalışmada CHP’nin her kentteki ‘tavan oyu’ da hesaplandı.
Diken’den Altan Sancar’ın ulaştığı verilere göre, Türkiye’nin 29 büyükşehrinde CHP ve diğer partilerin alması beklenen oy oranı ve CHP’nin ‘tavan oy oranları’ şöyle:
Van
· CHP: 5,9
· AKP: 28,5
· İYİ Parti: 4,1
· HDP: 56,4
· MHP: 2,1
· Saadet: 0,7
· Diğer: 2,2
Trabzon
· CHP: 18,3/20,11
· AKP: 46,6
· İYİ Parti: 15,8
· HDP: 2,3
· MHP: 9,0
· Saadet: 2,0
Diğer: 5,9