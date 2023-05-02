CHP'nin masasındaki büyükşehir anketi: Adaylara illerindeki oy durumu bildirildi

CHP Genel Merkezi, Türkiye'nin 81 ilini kapsayan bir çalışmayla partilerin il il oy oranlarını bekledi. İşte CHP'nin masasındaki anketlerin sonuçları...

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CHP'nin masasındaki büyükşehir anketi: Adaylara illerindeki oy durumu bildirildi - Resim: 1

CHP Genel Merkezi, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan çalışmaların ardından kent kent partilerin oy oranlarını belirledi. Adaylara gönderilen çalışmada CHP’nin her kentteki ‘tavan oyu’ da hesaplandı.

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CHP'nin masasındaki büyükşehir anketi: Adaylara illerindeki oy durumu bildirildi - Resim: 2

Diken’den Altan Sancar’ın ulaştığı verilere göre, Türkiye’nin 29 büyükşehrinde CHP ve diğer partilerin alması beklenen oy oranı ve CHP’nin ‘tavan oy oranları’ şöyle:

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CHP'nin masasındaki büyükşehir anketi: Adaylara illerindeki oy durumu bildirildi - Resim: 3

Van
·         CHP: 5,9

·         AKP: 28,5

·         İYİ Parti: 4,1

·         HDP: 56,4

·         MHP: 2,1

·         Saadet: 0,7

·         Diğer: 2,2 

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CHP'nin masasındaki büyükşehir anketi: Adaylara illerindeki oy durumu bildirildi - Resim: 4

Trabzon
·         CHP: 18,3/20,11

·         AKP: 46,6

·         İYİ Parti: 15,8

·         HDP: 2,3

·         MHP: 9,0

·         Saadet: 2,0

Diğer: 5,9

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