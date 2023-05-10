CHP'li Engin Özkoç'tan '1. tur' yorumu: Verdiği oy oranı dikkat çekti
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, seçimin ilk turda biteceği görüşünü dile getirdi ve oy tahminini paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldığı canlı yayında seçim gündemini değerlendirdi.
Özkoç, Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Umudum, gördüğüm şu ki bu seçim ilk turda bitecek" deyip gençlerin, kadınların haksızlığa uğradığı, bu nedenle sandığa gidip oy kullanacakları görüşünü dile getirdi.
'SOKAĞA ÇIKTIĞIMIZDA BUNU GÖRÜYORUZ'
Seçim anketlerine de değinen Özkoç "Yüzde 56-57 ile biz bu seçimi bitireceğimiz. Yaptırdıklarımızda çok net görüyoruz. Sokağa çıktığımızda insanlarda bunu görüyoruz" dedi.
'SES KAYDI SOSYAL MEDYADA DOLAŞTIRILACAK' İDDİASI
Özkoç'un canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkan bir diğer konu ise Kılıçdaroğlu hakkında ses kaydı üretileceği şeklindeki iddiasıydı. Bununla ilgili istihbarat aldıklarını belirten Özkoç şunları söyledi: