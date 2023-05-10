CHP'li Engin Özkoç'tan '1. tur' yorumu: Verdiği oy oranı dikkat çekti

'SOKAĞA ÇIKTIĞIMIZDA BUNU GÖRÜYORUZ'

Seçim anketlerine de değinen Özkoç "Yüzde 56-57 ile biz bu seçimi bitireceğimiz. Yaptırdıklarımızda çok net görüyoruz. Sokağa çıktığımızda insanlarda bunu görüyoruz" dedi.