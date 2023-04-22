CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar
ORC Araştırma, CHP'nin milletvekili adayı olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü gösterdiği Erzincan'daki anketinin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bir aydan da az bir süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anket çalışmalarına çevrildi. Bu kapsamda ORC, il il yaptığı saha çalışmalarının sonuçlarını aktarmaya başladı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP tarafından Erzincan'da birinci sırada aday gösterilmişti.
Siyasetçi, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması sonrası kente giderek çalışmalarına başlamıştı.
ORC Araştırma, 13-16 Nisan tarihleri arasında Erzincan araştırması yaptı. Bu ankette katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu yöneltildi.
Sonuçlara göre ana muhalefet partisinin kentteki oy oranı arttı; AKP'ye yönelik destekte ise düşüş meydana geldi.