CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar

ORC Araştırma, CHP'nin milletvekili adayı olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü gösterdiği Erzincan'daki anketinin sonuçlarını açıkladı.

Mustafa Sarıgül CHP anket
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CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bir aydan da az bir süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anket çalışmalarına çevrildi. Bu kapsamda ORC, il il yaptığı saha çalışmalarının sonuçlarını aktarmaya başladı. 

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CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar - Resim: 2

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP tarafından Erzincan'da birinci sırada aday gösterilmişti. 

Siyasetçi, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması sonrası kente giderek çalışmalarına başlamıştı. 

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CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar - Resim: 3

ORC Araştırma, 13-16 Nisan tarihleri arasında Erzincan araştırması yaptı. Bu ankette katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu yöneltildi.

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CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar - Resim: 4

Sonuçlara göre ana muhalefet partisinin kentteki oy oranı arttı; AKP'ye yönelik destekte ise düşüş meydana geldi. 

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