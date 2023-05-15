CHP listelerinden Meclis'e Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'den 35 vekil girdi: İşte o isimler...
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden toplam 35 vekil, CHP listelerinden Meclis'e girmeye hak kazandı.
Millet İttifakı'nda yer alan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçimlerde CHP listelerinden adaylar göstermişti.
AA ve ANKA'nın yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre söz konusu partilerin üyesi adayların toplam 35'i Meclis'e girebilecek oya sahip oldu.
CHP listesinden aday gösterilen 25 DEVA Partili adaydan 14'ünün Meclis'e girmesi bekleniyor.
Yine kesin olmayan sonuçlara göre CHP listesinden aday gösterilen 24 Saadet Partili adayın 9'u Meclis'e girmeye hak kazanmış oldu.