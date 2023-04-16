'Büyük kentlerde ciddi bir potansiyel var': TİP, en yüksek oy oranına nerede ulaşabilir?
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Türkiye İşçi Partisi'yle ilgili tartışmalara dair görüşlerini dile getirdi.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Yöneylem Araştırma Şirketi, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde partilerin güncel durumuyla ilgili yürüttüğü son saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan dört milletvekilinin dikkati çekici performansıyla sosyal medyada öne çıkan, son dönemde ise yarışa dahil ettiği adaylarla ilgiyi üzerine toplayan Türkiye İşçi Partisi (TİP), yüzde 3.3 oy oranıyla öne çıktı.
Parti, daha önce yüzde 1.1'le ölçülüyordu.
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Evrensel’den Serpil İlgün’e yaptığı değerlendirmelerde Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) de değindi.