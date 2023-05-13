Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından birçok üst düzey bürokratın da görev süresi sona erecek. İşte o kadrolar…
14 Mayıs seçimine saatler kaldı. Tüm Türkiye Pazar gününe kilitlendi. Sandıklardan çıkacak sonuç büyük merakla beklenirken Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından birçok üst düzey bürokratın da görev süresi sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından 10 Temmuz 2018 yılında yayımlanan 3 Numaralı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararname ile üst düzey bürokratların görev süresi cumhurbaşkanının görev süresi ile ilişkilendirildi.
Söz konusu kararnamenin ‘Görev Süreleri’ başlıklı 4. Maddesine göre, üst düzey kamu yöneticilerinin görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor.
Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erecek. Ancak, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edecekler. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilecek. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilecek.