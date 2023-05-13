Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erecek. Ancak, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edecekler. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilecek. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilecek.