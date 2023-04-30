Boşanacakları ileri sürülüyordu: Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliklerini sonlandırmak istediği haberlerinin öne sürülmesinin ardından bir açıklama yayınladı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1. sıra milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ ve oyuncu Arzum Onan’ın boşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Haberlerin ardından Arzum Onan kişisel Instagram hesabında bir açıklama yayınladı. Eşi Mehmet Aslantuğ'un yanıtı da dikkati çekti.
Onan'ın açıklaması şöyle:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken, hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!