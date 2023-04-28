Bekir Bozdağ 'şampanya' dedi, 'AKP Çocukları'nın arşivi açıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 14 Mayıs seçimleri için ‘Ya namaz kılanlar ya şampanya içenler’ çıkışıyla gündeme oturunca, AKP’lilerin şatafatlı hayatlarını ifşa eden ‘AKP Çocukları’ adlı hesabın arşivleri paylaşıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“ ifadelerini kullanmıştı.
Bozdağ’ın sözleri, ‘AKP Çocukları’ adlı hesabı harekete geçirdi. Twitter’daki bu hesapta bazı AKP’lilerin aşırıya kaçan yaşam tarzı ifşa ediliyor. Hesaptan bugüne kadar paylaşılan birçok görüntü Bozdağ’ın açıklamasından sonra yeniden hatırlatıldı.
‘AKP Çocukları’nın arşivinden dökülenler şöyle: