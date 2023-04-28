Bekir Bozdağ 'şampanya' dedi, 'AKP Çocukları'nın arşivi açıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“ ifadelerini kullanmıştı.