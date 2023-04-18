Bekir Ağırdır'ın tahminleri: Muharrem İnce'nin oyları geriler mi, TİP yüzde kaça ulaşır?

"Şimdi henüz Sinan Oğan ve Muharrem İnce faktörüyle bakıldığı zaman yüzde yüz "Birinci turda bitiyor" demek mümkün değil. Yöneylem, Türkiye Raporu ve MetroPOLL var. 'Koptu gidiyor' gibi bir durum görünmüyor. Oğan ve İnce hala oyunu değiştirme potansiyeline sahipler.