Bekir Ağırdır'ın tahminleri: Muharrem İnce'nin oyları geriler mi, TİP yüzde kaça ulaşır?
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili yapılan anketleri yorumladı ve seçime kadar bir gerileme beklediğini kaydetti. Uzman isim, Türkiye İşçi Partisi'yle (TİP) ilgili tahminini de anlattı.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Bir dönem KONDA Genel Müdürlüğü görevinde bulunan, ancak yakın zamanda sivil çalışmalara ağırlık vermek istediği gerekçesiyle ayrılan yazar Bekir Ağırdır, şirketlerin çalışmalarından yola çıkarak edindiği izlenimleri paylaştı.
T24 programcısı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olan ve bu nedenle muhalefetin oylarını böleceği gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili anketleri şöyle yorumladı:
"Şimdi henüz Sinan Oğan ve Muharrem İnce faktörüyle bakıldığı zaman yüzde yüz "Birinci turda bitiyor" demek mümkün değil. Yöneylem, Türkiye Raporu ve MetroPOLL var. 'Koptu gidiyor' gibi bir durum görünmüyor. Oğan ve İnce hala oyunu değiştirme potansiyeline sahipler.