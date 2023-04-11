Bekir Ağırdır, Muharrem İnce'yle ilgili konuşulan oy oranlarını işaret etti: 'İkinci turda bu varsayım gerçekleşmeyebilir'
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, muhalefet partilerini uyardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şansının ikinci turda daha fazla olabileceğini söyledi.
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, Gazete Oksijen'de yayınlanan yazısında cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte yapılan son araştırmaları değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyunun en azından şimdilik dikkate değer biçimde yükseldiğinin göründüğünü dile getiren Ağırdır, şöyle devam etti:
"Seçimlere katılımın yüzde 85 mertebesinde olacağı varsayımıyla hesaplama yaptığımızda seçim akşamı kabaca 53-54 milyon aralığında geçerli oy üzerinden dağılımla karşılaşacağız.
Yani her bir puan oyun karşılığı 530-540 bin oy olacak. Muharrem İnce'nin yüzde 6'yı aşan bir oy oranına ulaşması Kılıçdaroğlu'nun 27 milyon oya ulaşmasını engelleyecek ve seçim ikinci tura kalacak. Millet İttifakı'nın hala ortak bir siyasal strateji ve iletişim kampanyası yapmayıp, dağınıklığın sürdürülmesinden ve kamuoyuna yansıyan bazı söylemlerden anlaşılıyor ki bazı partiler ve aktörler seçimin ikinci turda kazanılacağı varsayımına yaslanıyorlar.
'BU VARSAYIM GERÇEKLEŞMEYEBİLİR'
İnce'nin de güçlü biçimde Erdoğan iktidarının değiştirilmesini istediği, ikinci turda seçmenlerinin Kılıçdaroğlu'na yöneleceğini isteyeceği anlaşılıyor. Fakat İnce'ye oy verenlerin tümünün ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri varsayımı gerçekleşmeyebilir.
'İKİNCİ TUR ERDOĞAN'IN SEÇİLME ŞANSINI ARTIRIR'
Bu varsayımın en büyük handikabı parlamento tablosunun oluşmuş olmasıdır. Herhangi bir parti ve ittifakın çoğunluğa sahip olmadığı parlamento görüntüsü seçmenin büyük kısmını istikrar ve güvenlik arayışına yöneltebilir. Bu dürtünün ağır bastığı koşullar yedi başkan yardımcısı adayıyla seçime giden, aralarında hala tamamen çözülememiş bazı siyasal ve duygusal sorunlar olduğu dışarıya, söylemlere, kampanyalara yansımış muhalefetin aleyhine çalışabilir.