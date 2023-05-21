Bekir Ağırdır: Hikaye, Sinan Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil
Araştırmacı Bekir Ağırdır, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu: "Hala her şey mümkündür. Erdoğan’ın fark atması da Kemal Bey’in fark atması da mümkün."
Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek. İlk turu mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında 4.5 puan önde kapatmıştı.
Araştırmacı Bekir Ağırdır, ilk turla ilgili olarak Gazete Oksijen'den İlke Gürsoy'a değerlendirmelerde bulundu; ikinci turla ilgili görüşlerini paylaştı.
"Sayılara baktığımızda AK Parti gerilemiş, 2002 noktasına geri dönmüş. Ama kopan seçmen muhalefete gelememiş" diyen Ağırdır, şöyle devam etti:
"Bunca yorgun bir iktidar, açık ekonomik kriz, partizanlığın çoğalması… Bu tabloya rağmen 2018 seçimlerinden bu tarafa İYİ Parti’nin, CHP’nin, Deva’nın, Gelecek’in oylarında sıçrama yoksa ama Yeniden Refah Partisi’nde varsa herkesin düşünmesi lazım. Bunu düşünürken de hıza ihtiyaç var, ikinci tur geliyor. Ama herkes önce soğukkanlı şekilde hatırlamalı: Seçim bitmedi, sürüyor. Kimse bunun farkında değil gibi."
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için "CHP örgütünün kendi iç tartışmalarından, suçlamalardan kurtulması, seçimin sürdüğü fikrini ve 'Biz bitti demeden bitmez' duygusunu vermenin yolunu bulması gerek” diyen Ağırdır, "4-5 puan fark deniyor ama sonuç olarak konuştuğumuz oy üç milyon. Bir yandan, yüzde 45’le Ecevit ve İnönü dahil CHP tarihinin en yüksek genel başkanlık oyuna ulaşılmış. Bu aslında Kemal Bey’in kişisel başarısı" görüşünü ifade etti.