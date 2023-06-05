Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineye son şeklini 1 Haziran Perşembe günü verdi. Bakanlık görevleriyle ilgili bilgilendirme ilk kime yapıldı? İşte kulislerde konuşulanlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki akşam kamuoyuna duyurulan yeni kabine üyeleri, bakan olacaklarını bu kez son dakikada değil, daha evvelden öğrendiler. Önceki uygulamalarda, bazı bakanlar bakan olduklarını, son dakikada veya kabine açıklandığı anda televizyon ekranlarından duyuyordu.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine konusundaki istişarelerini perşembe günü tamamladı ve listeye son şeklini verdi.
Kabineye girecek isimler de bu aşamadan sonra bilgilendirilmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabineye gireceği konusunda diğer tüm bakanlardan önce haberdar edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, perşembe günü akşam saatlerinde bilgilendirildi.