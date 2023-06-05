Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki akşam kamuoyuna duyurulan yeni kabine üyeleri, bakan olacaklarını bu kez son dakikada değil, daha evvelden öğrendiler. Önceki uygulamalarda, bazı bakanlar bakan olduklarını, son dakikada veya kabine açıklandığı anda televizyon ekranlarından duyuyordu.