Bakan Kurum açıkladı: AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç?
AKP tarafından İstanbul Milletvekilliği'ne aday gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu; kendilerine gelen anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde kaç olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili adayı Murat Kurum, Haber Global’de yayınlanan ‘Müzakere’ adlı programda açıklamalarda bulundu.
Kurum gündemdeki konu başlıklarını değerlendirirken seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranını da anlattı.
Kurum'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik.
İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor.