Bakan Kurum açıkladı: AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç?

Kurum'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik.