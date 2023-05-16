Bağımsız aday, Kayseri'de 12 partiyi geride bıraktı

Akkaya, partilerin ildeki aday gösterme sürecini eleştirmişti. Akkaya'nın seçim sürecinde yaptığı, "Ülkemiz ve şehrimiz seçmenleri, özellikle milletvekilliği seçimlerinde birbirine zıt seçim çevrelerinin politikaları arasında seçim yapmaya zorlandı ve kutuplaştırıldı" ifadeleri dikkat çekti.