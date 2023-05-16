Bağımsız aday, Kayseri'de 12 partiyi geride bıraktı
Kayseri'de bağımsız milletvekili adayı olan Mutlu Akkaya, kentteki 12 partiyi solladı. Akkaya Kayseri'de bağımsız milletvekili adayı olan 4 ismi de geride bıraktı.
Kafkas Dernekleri Federasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Akkaya, Kayseri'de, Memleket Partisi, Genç Parti, TKP, Vatan Partisi gibi toplam 12 partiyi geçerek 8 bin 994 oy aldı.
Akkaya, partilerin ildeki aday gösterme sürecini eleştirmişti. Akkaya'nın seçim sürecinde yaptığı, "Ülkemiz ve şehrimiz seçmenleri, özellikle milletvekilliği seçimlerinde birbirine zıt seçim çevrelerinin politikaları arasında seçim yapmaya zorlandı ve kutuplaştırıldı" ifadeleri dikkat çekti.
Akkaya seçim sonrası Kayseri'de yüzde 0,98 oranla 8 bin 994 oy aldı.
Akkaya, bu oranla ilde seçimde giren 12 partiyi geride bıraktı. Kayseri'de 'büyük' partiler hariç Akkaya'nın aldığı oy oranını yakalayamadı.