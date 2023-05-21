Asgari ücret ne kadar olacak? AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı bu yıl içerisinde yapılması beklenen ikinci zam oranında. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın iktidar kulislerine dayandırdığı haberinde artış oranının yüzde 50'yi aşabileceği vurgulanarak rakam telaffuz edildi.
Hükümetin izlediği ekonomi politikaları nedeniyle hayat pahalılığının her geçen gün daha da artması, asgari ücrete temmuz zammını zorunlu kılındı. İktidar kanadınca geçtiğimiz yıldan beri üç kez düzenlenen asgari ücret, her seferinde güncel açlık sınırı rakamlarının altında kaldı.
Asgari ücret, son olarak 8500 TL'ye yükseltilmişti, önümüzdeki temmuz ayında ise bir zam daha gelecek. Dolayısıyla milyonlarca asgari ücretlinin gözü, kulislerde konuşulan rakamlara çevrilmiş durumda.
Bu kapsamda AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta, iktidar kulislerine dayandırılarak rakam telaffuz edilen bir haber yayınlandı. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verilen haberde şunlar yer aldı:
"Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış olsa da bu noktadan sonra Erdoğan’ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.