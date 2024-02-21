Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?

31 Mart yerel seçimleri öncesi partiler aday belirleme süreçlerini tamamladı. Seçime kadar tüm illerde oylarını artırmak isteyen partiler için seçim maratonu resmen başladı. Öte yandan anket şirketleri de en doğru verileri sunmak için hummalı bir çalışma içine girdi.