Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Asal Araştırma'nın verilerine göre hangi partinin hangi ilde oyunu artırdığı ve hangi ilde oy kaybettiği belli oldu. Araştırma şirketinin direktörü Adem Belede'nin sosyal medya hesabından paylaştığı veriler dikkat çekti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi partiler aday belirleme süreçlerini tamamladı. Seçime kadar tüm illerde oylarını artırmak isteyen partiler için seçim maratonu resmen başladı. Öte yandan anket şirketleri de en doğru verileri sunmak için hummalı bir çalışma içine girdi.
BU PAZAR SEÇİM OLSA...
Asal Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi parti hangi şehirde oy kaybetti, hangi şehirde oyunu artırdı" şeklinde hazırladığı verileri sosyal medyada paylaştı. Asal Araştırma Direktörü Adem Belede, paylaştığı verilerle dikkat çekti.
İşte o veriler...
CHP’nin oy kaybı yaşadığı Büyükşehirler
Adana
Antalya
Hatay
İstanbul
Ankara
Eskişehir
Mersin
Aydın
Muğla
Tekirdağ
İzmir
CHP’nin oyunu arttırdığı Büyükşehirler
Bursa
Balıkesir
Malatya
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Gaziantep
Kayseri
Kocaeli
Konya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Ordu
Sakarya
Samsun
Trabzon
Şanlıurfa
Van
Zafer Partisi/ Yeniden Refah Partisi/Türkiye İşçi Partisi bugün seçim olsa hiç bir Büyükşehir/İl Belediyesini kazanamıyor..
Yeniden Refah Partisi’nin;
Yüzde 25’i aştığı tek il; Yozgat
Yüzde 20’yi aştığı tek il: Şanlıurfa
Bu pazar seçim olsa CHP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;
10 puan ve üzeri; Adana, Hatay, İzmir.
7-10 puan; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.
3-6 puan; Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.
Bu pazar seçim olsa AKP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;
10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl,Malatya,Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.
7-10 puan; Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.
3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.
Bu pazar seçim olsa İyi Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller;
Afyonkarahisar,
Balıkesir,
Denizli,
Düzce,
Erzurum,
Isparta,
Karabük,
Kayseri,
Kırıkkale,
Kocaeli,
Konya,
Manisa,
Sakarya,
Samsun,
Trabzon,
Uşak.
Bu pazar seçim olsa DEM Parti’nin(HDP) 2019’a göre oyunun azaldığı iller;
Batman,
Iğdır,
Hakkari,
Bingöl.