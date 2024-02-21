Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?

Asal Araştırma'nın verilerine göre hangi partinin hangi ilde oyunu artırdığı ve hangi ilde oy kaybettiği belli oldu. Araştırma şirketinin direktörü Adem Belede'nin sosyal medya hesabından paylaştığı veriler dikkat çekti.

2024 Yerel Seçimleri Anket
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 1

31 Mart yerel seçimleri öncesi partiler aday belirleme süreçlerini tamamladı. Seçime kadar tüm illerde oylarını artırmak isteyen partiler için seçim maratonu resmen başladı. Öte yandan anket şirketleri de en doğru verileri sunmak için hummalı bir çalışma içine girdi.

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 2

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Asal Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi parti hangi şehirde oy kaybetti, hangi şehirde oyunu artırdı" şeklinde hazırladığı verileri sosyal medyada paylaştı. Asal Araştırma Direktörü Adem Belede, paylaştığı verilerle dikkat çekti.

İşte o veriler...

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 3

CHP’nin oy kaybı yaşadığı Büyükşehirler

Adana

Antalya

Hatay

İstanbul

Ankara

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 4

Eskişehir

Mersin

Aydın

Muğla

Tekirdağ

İzmir

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 5

CHP’nin oyunu arttırdığı Büyükşehirler

Bursa

Balıkesir

Malatya

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 6

Gaziantep

Kayseri

Kocaeli

Konya

Manisa

Kahramanmaraş

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 7

Mardin

Ordu

Sakarya

Samsun

Trabzon

Şanlıurfa

Van

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 8

Zafer Partisi/ Yeniden Refah Partisi/Türkiye İşçi Partisi bugün seçim olsa hiç bir Büyükşehir/İl Belediyesini kazanamıyor..

Yeniden Refah Partisi’nin;

Yüzde 25’i aştığı tek il; Yozgat

Yüzde 20’yi aştığı tek il: Şanlıurfa

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 9

Bu pazar seçim olsa CHP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;

10 puan ve üzeri; Adana, Hatay, İzmir.

7-10 puan; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 10

3-6 puan; Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 11

Bu pazar seçim olsa AKP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;

10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl,Malatya,Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 12

7-10 puan; Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.

3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 13

Bu pazar seçim olsa İyi Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller;

Afyonkarahisar,

Balıkesir,

Denizli,

Düzce,

Erzurum,

Isparta,

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 14

Karabük,

Kayseri,

Kırıkkale,

Kocaeli,

Konya,

Manisa,

Sakarya,

Samsun,

Trabzon,

Uşak.

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Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? - Resim: 15

Bu pazar seçim olsa DEM Parti’nin(HDP) 2019’a göre oyunun azaldığı iller;

Batman,

Iğdır,

Hakkari,

Bingöl.

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