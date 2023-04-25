Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Area Araştrma'nın 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırma göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda Kılıçdaroğlu kazanıyor. Muharrem İnce'nin oylarında ise erime sürüyor.
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Area Araştırma, 12 Nisan - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
10 bin 277 kişiyle gerçekleşen anket bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.
Seçmene '14 Mayıs 2023'te oy tercihiniz ne olur?' diye soruldu.
Adaylara göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti: