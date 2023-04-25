Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor

Area Araştrma'nın 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırma göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda Kılıçdaroğlu kazanıyor. Muharrem İnce'nin oylarında ise erime sürüyor.

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Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor - Resim: 1

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

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Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor - Resim: 2

Area Araştırma, 12 Nisan - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.  

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Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor - Resim: 3

10 bin 277 kişiyle gerçekleşen anket bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.

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Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor - Resim: 4

Seçmene '14 Mayıs 2023'te oy tercihiniz ne olur?' diye soruldu. 

Adaylara göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti: 

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