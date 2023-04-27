Anketlerde son durum: Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na dönenler var

İşte Baha Ülgen'in köşesindeki yazının ilgili bölümünün bir kısmı:

"Peki, 1.tur için son durum ne? Hangi aday önde? İlk tur seçim sonuçlanır mı? Anketlere baktığımızda kazanma yüzdesini yakalayan hem var, hem yok. Soracak olursanız ‘’kim önde?’’ diye. Bende bu sorunun cevabını anketlerde aradım.

İşte size cevap olarak verebileceğim anket sonuçları: