Anketlerde son durum: Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na dönenler var
Haber3.com yazarı Baha Ülgen 10 anket şirketinin sonuçlarını köşesine taşıdı. Ülgen, anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna dikkati çekti.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı. Yurt içinde 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak.
İlk turda yüzde 50 oy oranını geçen aday olmaz ise, en çok oy alan 2 aday arasında 28 Mayıs’ta 2. Tur seçim yapılacak.
Haber3.com yazarı Baha Ülgen seçime günler kala anket sonuçlarını köşesine taşıyarak, seçimin kaderini belirleyecek kitleyi de açıkladı.
İşte Baha Ülgen'in köşesindeki yazının ilgili bölümünün bir kısmı:
"Peki, 1.tur için son durum ne? Hangi aday önde? İlk tur seçim sonuçlanır mı? Anketlere baktığımızda kazanma yüzdesini yakalayan hem var, hem yok. Soracak olursanız ‘’kim önde?’’ diye. Bende bu sorunun cevabını anketlerde aradım.
İşte size cevap olarak verebileceğim anket sonuçları: