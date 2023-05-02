Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için geri sayım başladı. Peş peşe açıklanan anketler de seçim sonucuyla ilgili tahminleri gündeme getirdi.
Türkiye, 2023 seçimlerine günler kala son anketleri konuşuyor. Anketlere göre hem adayların hem de partilerin oy oranları dikkat çekiyor.
En çok merak edilen konuların başında Türkiye'de iktidar değişikliği olup olmayacağı gelirken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saha performansı da dikkat çekiyor.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun birçok büyükşehirde yarışı birinci bitireceği öngörülüyor. Yapılan son anketlere göre Kılıçdaroğlu'nun yarışı birinci bitirmesi beklenen büyükşehirlerin listesi şöyle:
-İstanbul
-Ankara
-İzmir