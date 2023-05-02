Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için geri sayım başladı. Peş peşe açıklanan anketler de seçim sonucuyla ilgili tahminleri gündeme getirdi.

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Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler - Resim: 1

Türkiye, 2023 seçimlerine günler kala son anketleri konuşuyor. Anketlere göre hem adayların hem de partilerin oy oranları dikkat çekiyor.

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Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler - Resim: 2

En çok merak edilen konuların başında Türkiye'de iktidar değişikliği olup olmayacağı gelirken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saha performansı da dikkat çekiyor.

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Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler - Resim: 3

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun birçok büyükşehirde yarışı birinci bitireceği öngörülüyor. Yapılan son anketlere göre Kılıçdaroğlu'nun yarışı birinci bitirmesi beklenen büyükşehirlerin listesi şöyle:

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Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler - Resim: 4

-İstanbul

-Ankara

-İzmir

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