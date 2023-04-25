Anket şirketleri tek tek açıkladı: Hangi ankette hangi aday kaç puan alıyor?
14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için anket şirketleri tek tek sonuç açıklamaya başladı. Hangi anket şirketinde hangi adayın kaç puan aldığı da belli oldu.
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Türkiye 14 Mayıs'ta hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı için sandık başına gidecek. Kamuoyu araştırma şirketleri de her gün anket paylaşmaya devam ediyor.
Son anketlerde ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yarışın hızlandığı görüldü.
İşte açıklanan son anketlerde adayların oy oranları:
AVRASYA ARAŞTIRMA
Avrasya Araştırma, 12 - 17 Mart'ta 2 bin 560 kişinin katılımıyla hazırladığı anketin sonuçlarını paylaştı.