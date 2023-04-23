Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçimlere 21 gün kala son durumla ilgili bilgiler paylaştı.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan da kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın aday olarak yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerine 21 gün kalırken; MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat anketlerdeki son durumu açıkladı.
Kulat, ittifaklar arasındaki makasın özellikle son bir ayda azaldığını söyledi.
Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan MAK Araştırma Şirketi Başkanı Kulat'ın yaptığı açıklamalar şöyle: