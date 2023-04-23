Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçimlere 21 gün kala son durumla ilgili bilgiler paylaştı.

anket Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı - Resim: 1

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan da kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi. 

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Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı - Resim: 2

Recep Tayyip ErdoğanKemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın aday olarak yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerine 21 gün kalırken; MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat anketlerdeki son durumu açıkladı.

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Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı - Resim: 3

Kulat, ittifaklar arasındaki makasın özellikle son bir ayda azaldığını söyledi.

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Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı - Resim: 4

Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunan MAK Araştırma Şirketi Başkanı Kulat'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

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