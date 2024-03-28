Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Gazeteci İsmail Saymaz, Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, seçimi farkla kazanıyor.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimlere kısa bir süre kala Metropoll Araştırma'nın son anketini köşesine taşıdı.
"İktidar diğer büyükşehirleri kaybedip yalnızca İstanbul’u kazansa kendini galip kabul edecek. CHP, 80 şehri kazanıp İstanbul’u AK Parti’ye verse yenilmiş sayılacak." yorumunu yapan Saymaz, MetroPoll Araştırma'nın 24-26 Mart arasında 2100 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.
Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Ekrem İmamoğlu: 39.5
Murat Kurum: 30
Meral Danış Beştaş: 3.1
Azmi Karamahmutoğlu: 2.6
Mehmet Altınöz: 2.4
Buğra Kavuncu: 1.5
Diğer: 1
Kararsız 19.9
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra aradaki fark 11.6 puana çıkıyor.
O takdirde tablo şöyle şekilleniyor:
İmamoğlu: 48.6
Kurum: 37
Beştaş: 4.1
Kavuncu: 2
Diğer: 8.3
Vatandaşlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarını da aktaran Saymaz, şunları kaydetti:
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP 2.5 puan öne geçiyor.
CHP: 34.7
AK Parti: 33.2
DEM: 8.9
MHP: 5.3
YRP: 5.3
İyi Parti: 4.3
ZP: 4.3
TİP: 1.9
Diğer: 2.1
ERDOĞAN ADAY OLSAYDI...
Saymaz, MetroPoll Araştırma'nın 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketindeki dikkat çeken bir bölümü de köşesine taşıdı.
Buna göre, katılımcılara, “Kurum yerine Erdoğan aday olsaydı kime oy verirdiniz?” diye soruldu.
Yüzde 40.8’i İmamoğlu’na...
Yüzde 38.6’sı Erdoğan’a vereceğini söyledi.
Yüzde 20.6’sı ise kararsız kaldı.