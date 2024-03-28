Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti

ERDOĞAN ADAY OLSAYDI...

Saymaz, MetroPoll Araştırma'nın 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketindeki dikkat çeken bir bölümü de köşesine taşıdı.

Buna göre, katılımcılara, “Kurum yerine Erdoğan aday olsaydı kime oy verirdiniz?” diye soruldu.

Yüzde 40.8’i İmamoğlu’na...

Yüzde 38.6’sı Erdoğan’a vereceğini söyledi.

Yüzde 20.6’sı ise kararsız kaldı.