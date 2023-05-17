Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı?

ERDOĞAN'IN OY ORANI 49.5, KILIÇDAROĞLU'NUN 44.8

Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 49.9 oyla 322 milletvekili, Millet İttifakı yüzde 34.9 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oyla 65 milletvekili çıkarttı. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için bir kez daha sandığa gidecek.