Anket analizleri: Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor?
Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hangi partiden, ne kadar oy aldığını analiz etti. Kömürcü, "Bugün İnce’ye oy veririm diyen 100 kişiden sadece 1’i hâlâ AKP seçmeni" diye yazdı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derya Kömürcü, şunları yazdı:
1) Hep söylüyorum, veri okuryazarlığı çok önemli. Verileri doğru bir biçimde okuma beceriniz yoksa kolaylıkla maniple edilebilirsiniz. Son günlerde Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turundaki oylarını hangi partilerden aldığına dair bir tartışma yürüyor.
2) Aşağıda dört farklı çapraz tablo paylaşacağım. İsterseniz, bu tablolardan hangisini öne çıkardığınıza göre kamuoyunu maniple edebilir, kendi görüşünüzü destekleyecek şekilde bir kanaat oluşturabilirsiniz.
3) Birinci tabloda İnce’ye oy veren 100 kişiden kaçının 24 Haziran 2018’de AKP, kaçının CHP’ye vb. oy vermiş olduğunu görebiliyoruz. Bugün İnce’ye oy veririm diyen 100 kişiden 16’sı AKP’ye, 12’si CHP’ye oy vermiş. Peki İnce, CHP’den çok AKP’den oy alıyor diyebilir misiniz? Hayır.
4) İki nedenle diyemeyiz. Bir: Bugünü anlamak için beş yıl önceki oy davranışını esas alıyoruz. 5 yıl önce AKP’ye oy veren 4 seçmenden 1’i bugün AKP’yi desteklemiyor zaten. Elimizde “Bu Pazar” tercihi var seçmenlerin. Orada istediğimiz rakamları göremediğimiz için mi 24 Haziran?