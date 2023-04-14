Anket analizleri: Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor?

4) İki nedenle diyemeyiz. Bir: Bugünü anlamak için beş yıl önceki oy davranışını esas alıyoruz. 5 yıl önce AKP’ye oy veren 4 seçmenden 1’i bugün AKP’yi desteklemiyor zaten. Elimizde “Bu Pazar” tercihi var seçmenlerin. Orada istediğimiz rakamları göremediğimiz için mi 24 Haziran?