Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!

HBS Araştırma'dan anketle ilgili yapılan değerlendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:

Turgut Altınok ile Mansur Yavaş arasında makas daralıyor. Söylendiği gibi büyük bir fark gözükmüyor.

14 mayısa göre İyi Parti seçmeninde %20 fire var. %80 yine İyi Parti diyor. Ankara’da.