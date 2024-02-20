Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
HBS Araştırma'nın şubat ayı anket sonuçları açıklandı. CHP adayı Mansur Yavaş ve AKP adayı Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen yarışta son durum ortaya çıktı.
31 Mart seçimleri öncesi anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Başkent Ankara'da son durum merak edilirken, HBS Araştırma da son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Araştırma şubat ayı içinde 2 bin 436 kişiyle yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada İYİ Parti seçmeninin yüzde 20'sinin partiden vazgeçtiği söylenirken, adaylar arasındaki farkın kapandığına da dikkat çekildi.
Araştırmaya katılan seçmenlerin oy tercihleri ise şöyle oldu:
Mansur Yavaş/CHP-%37,7
Turgut Altınok/AKP-%34,6
Cengiz Topel Yıldırım/İYİ Parti- %7,3
Suat Kılıç/YRP- %2,9
DEM Parti adayı: %1,9
Bartu Soral/Zafer Partisi: %1,4
Kararsız: %12,1
Diğer: %2,1
HBS Araştırma'dan anketle ilgili yapılan değerlendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:
Turgut Altınok ile Mansur Yavaş arasında makas daralıyor. Söylendiği gibi büyük bir fark gözükmüyor.
14 mayısa göre İyi Parti seçmeninde %20 fire var. %80 yine İyi Parti diyor. Ankara’da.