Altın fiyatları için dev bankadan tahmin: 2023 sonuna kadar o seviyeler geliyor
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından 12 Mayıs 2023 Cuma günü de araştırılmaya devam ediyor.
Avustralya Merkezki ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar.
2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR
Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.
Öte yandan banka gümüş fiyatının da 2023 sonunda 26 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini duyurdu.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde kırmızı bölgede hareket ediyor. Ons altın bu sabah 2.017 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise 1.268 lira seviyelerinden değerleniyor.