Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Alf Araştırma Şirketi, iller bazında yaptıkları anketlere devam ediyor. Son olarak Aydın, Denizli ve Muğla'da yapılan üç anketi paylaşan şirketin sonuçları dikkat çekti.
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Seçime kısa bir süre kalırken anket şirketlerinden de peş peşe araştırmalar yayınlanıyor. Alf Araştırma Şirketi de Aydın, Denizli ve Muğla'dagerçekleştirdikleri seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
MUĞLA'DA SON DURUM
Anket şirketi Muğla'da 22-25 Nisan tarihlerinde bin 280 kişi ile yüz yüze görüştü. Anketin sonuçları şöyle:
CHP: Yüzde 42,4
Ankete göre CHP Muğla'da 4 milletvekili çıkartıyor.
CHP bir önceki seçimde Muğla'da yüzde 40,9 oy aldı.
Ankete göre CHP Muğla'da oylarını 1,5 puan artıyor.