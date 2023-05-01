Aksoy anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın
Aksoy Araştırma'nın son seçim anketine göre CHP ve AKP oylarında artış var. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5.4 puan önünde.
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Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü 2023 Yılı Nisan Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
%95 güven aralığında %2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde CATI yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu, seçimi önde götürüyor.
Araştırma sonuçlarına göre AKP ve CHP’nin oylarında artış var.
Oyların artışında ise ittifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması ana neden olarak belirtildi.