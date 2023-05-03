AKP'ye yakın şirketin anketinde makas kapanıyor: İkinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark 1.6 puan

Sonuçları bugün yayınlanan ankette ise Erdoğan'ın oylarında geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2.3, Kılıçdaroğlu'nda ise yüzde 4.1'lik artış görünüyor. Katılımcıların yanıtlarına göre ilk turda sonuçlar şöyle şekilleniyor: