AKP'ye yakın şirketin anketinde makas kapanıyor: İkinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark 1.6 puan
AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma'nın anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkın kapanmaya başladığı görüldü.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 11 günün kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerince açıklanan anket sonuçlarına çevrildi.
Bu kapsamda son çalışma, ASAL Araştırma'dan geldi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen kuruluşun anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkın azaldığı görüldü.
Şirketin geçen ay yaptığı ankette Erdoğan yüzde 46.8'le birinci sırada yer alıyor; onu yüzde 42.2'yle Kılıçdaroğlu takip ediyordu.
Araştırmada Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Sinan Oğan'ın ise yüzde 2.6'ydı.
Sonuçları bugün yayınlanan ankette ise Erdoğan'ın oylarında geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2.3, Kılıçdaroğlu'nda ise yüzde 4.1'lik artış görünüyor. Katılımcıların yanıtlarına göre ilk turda sonuçlar şöyle şekilleniyor: