AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor
İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Optimar ve Areda Survey'in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptıkları saha çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu kapsamda AKP'ye yakınlıklarıyla bilinen iki anket şirketi, Optimar ve Areda-Survey'in saha çalışmalarından sonuçları paylaştı.
Buna göre Optimar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" şeklindeki sorusuna katılımcılar sırasıyla şu yanıtları verdiler:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.9