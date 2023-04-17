AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Optimar ve Areda Survey'in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptıkları saha çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

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AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor - Resim: 1

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi

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AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor - Resim: 2

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu kapsamda AKP'ye yakınlıklarıyla bilinen iki anket şirketi, Optimar ve Areda-Survey'in saha çalışmalarından sonuçları paylaştı. 

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AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor - Resim: 3

Buna göre Optimar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" şeklindeki sorusuna katılımcılar sırasıyla şu yanıtları verdiler:

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AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor - Resim: 4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.9 

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