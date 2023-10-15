AKP'ye anketler gelmeye başladı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın durumu dikkat çekti

'STRATEJİ EKİBİ BUNU NORMAL GÖRDÜ'

Strateji ekibi bunu normal gördü, adaylarının açıklanması durumunda durumun eşitleneceğini ve sonra yürütülen kampanya ile kazanacaklarının hesaplarını yapıyorlar. Burada hesaplar sadece adaylar üzerinden yapılmıyor. Yeşil sol partinin, İyi Parti’nin, Gelecek ile SP’nin ve Deva’nın aday çıkarma ihtimallerinin yaratacağı sonuçlar da ele alınıyor.