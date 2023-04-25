AKP'nin kalesinden notlar: 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor; Bozdağ'ın cümlesi çok tartışıldı'
Gazeteci Murat Sabuncu, iktidar partisinin en büyük kalelerinden Şanlıurfa'da edindiği izlenimleri paylaştı. Yeşil Sol ve CHP tarafından aday gösterilen kişilerin kentteki karşılığına değinen Sabuncu, il genelinde araştırma yapanların verdiği bilgileri de aktardı.
T24 yazarı Murat Sabuncu, AKP’nin kalelerinden biri olarak bilinen Şanlıurfa’da edindiği izlenim ve bilgileri paylaştı.
“Urfa’da konuştuğum bir isim şu notu paylaştı: AK Parti ilin birinci sırasına neden başka bir ilden aday getirir biliyor musun? Birinci sıradaki aday farklı bir aşiretten ve en üstte olursa tartışma çıkar. Aşiretler birbiriyle anlaşamazlar” diyen gazeteci, şöyle devam etti:
‘BOZDAĞ’IN CÜMLESİ BURADA ÇOK TARTIŞILDI’
“Geçen dönemler Faruk Çelik’ti birinci sıra. Bu dönem Bekir Bozdağ. Ama bakan zayıf bir isim. Hele geçen gün Harran’da seçim bürosu açılışında söylediği cümle burada çok tartışıldı. ‘Kürtlerin temsilcisi AK Parti’dir, Milliyetçi Hareket Partisi’dir’ dedi. Daha birkaç sene öncesi kendisi andımız yüzünden MHP Lideri’nin hem de Kürt kimliğine atıfta bulunularak hedefi olmuştu. Listedeki isimleri de Urfa’yı da toparlamakta zorluk çekiyor.
Bu arada hala AKP’de milletvekili olan ve yeni dönemde de ilde aday gösterilen ismin ‘bizim buradaki halkın dışarıdan getirilen isme gösterdiği abartılı sevgiyi bir türlü anlamıyorum’ dediğine de şahit oldum.
AKP NEDEN OY KAYBEDER?
Gelelim konuştuğum isimlerin AKP neden oy kaybedecek diye sıraladıklarına. Birinci sırada ekonomik gerekçeler var. İkinci sırada gençlerin ki il nüfusunun yüzde 20’sini oluşturuyor (18-25 yaş) geleceğe dair umutsuzluğu hem Türkiye genelindeki duruma hem il özelindeki eşitsizliklere duydukları kızgınlık var. Bir genç; ‘zenginliklerini gözümüze sokan ‘AKP çocukları’ sosyal medya hesapları ile buradaki ‘aşiret çocukları’nın hesaplarındaki fotoğraflara, videolara, hayatlarına bakınca öfkelenmemek mümkün değil’ dedi.