AKP'nin kalesinden notlar: 'Erdoğan'ın oyu yüzde 8-10 arasında eriyebilir, muhalefet yükseliyor; Bozdağ'ın cümlesi çok tartışıldı'

T24 yazarı Murat Sabuncu, AKP’nin kalelerinden biri olarak bilinen Şanlıurfa’da edindiği izlenim ve bilgileri paylaştı.

“Urfa’da konuştuğum bir isim şu notu paylaştı: AK Parti ilin birinci sırasına neden başka bir ilden aday getirir biliyor musun? Birinci sıradaki aday farklı bir aşiretten ve en üstte olursa tartışma çıkar. Aşiretler birbiriyle anlaşamazlar” diyen gazeteci, şöyle devam etti: