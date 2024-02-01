AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı
ORC Araştırma, Bursa'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 20 yıldır AKP'nin yönettiği kentte yapılan anketten büyük bir sürpriz çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bu seçim değişim rüzgarları esiyor. ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, rakibi Alinur Aktaş'ın önünde.
2019 SEÇİMİNİ AZ BİR FARKLA KAYBETTİ
2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP Bursa'yı az bir farkla kaybetmişti.
Bursa'daki yerel seçim yarışı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı kalmıyor. Anket sonuçlarına göre, Bursa'nın önemli ilçelerinden Nilüfer'de CHP'li aday adayı İbrahim Alagöz, Mudanya'da ise Baran Güneş öne çıkıyor. Gemlik'te ise Zeynep A. Serintürk dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
İşte ORC Araştırma'nın Bursa anketi sonuçları:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi Adaya oy vereceksiniz ?
•Mustafa Bozbey: %41,4
•Alinur Aktaş: %38,3
•Kararsızım: %10,3
"İlçelerde CHP'li Aday Adaylarından öne çıkan isimler"
•Nilüfer: İbrahim Alagöz
•Mudanya: Baran Güneş
•Gemlik: Zeynep A. Serintürk