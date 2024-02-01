AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı

Bursa'daki yerel seçim yarışı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı kalmıyor. Anket sonuçlarına göre, Bursa'nın önemli ilçelerinden Nilüfer'de CHP'li aday adayı İbrahim Alagöz, Mudanya'da ise Baran Güneş öne çıkıyor. Gemlik'te ise Zeynep A. Serintürk dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.