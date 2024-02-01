AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı

ORC Araştırma, Bursa'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 20 yıldır AKP'nin yönettiği kentte yapılan anketten büyük bir sürpriz çıktı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bu seçim değişim rüzgarları esiyor. ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, rakibi Alinur Aktaş'ın önünde.

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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 2

2019 SEÇİMİNİ AZ BİR FARKLA KAYBETTİ

2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP Bursa'yı az bir farkla kaybetmişti.

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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 3

Bursa'daki yerel seçim yarışı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı kalmıyor. Anket sonuçlarına göre, Bursa'nın önemli ilçelerinden Nilüfer'de CHP'li aday adayı İbrahim Alagöz, Mudanya'da ise Baran Güneş öne çıkıyor. Gemlik'te ise Zeynep A. Serintürk dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 4

İşte ORC Araştırma'nın Bursa anketi sonuçları:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi Adaya oy vereceksiniz ?

•Mustafa Bozbey: %41,4

•Alinur Aktaş: %38,3

•Kararsızım: %10,3

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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 5

"İlçelerde CHP'li Aday Adaylarından öne çıkan isimler"

•Nilüfer: İbrahim Alagöz

•Mudanya: Baran Güneş

•Gemlik: Zeynep A. Serintürk

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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 6
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AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı - Resim: 7
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