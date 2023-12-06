AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim

SÜLEYMAN SOYLU

Süleyman Soylu içişleri bakanlığı döneminde milliyetçi muhafazakâr seçmen gözünde kendisini terörle mücadele konusunda efsane bakan seviyesine çıkarmayı başarmıştı.

Son seçimlere kadar yapılan tüm anketlerimizde İstanbul adaylığı konusunda çok büyük destek bulduğu gibi en başarılı bakanlar anketlerinde de açık ara önde çıkıyordu. Ancak bakanlık görevinin sona ermesi ile birlikte bu algı da yıkıldı.