AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim

Yerel seçimlerle ilgili yapılan anket çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Piar Araştırma, seçmene "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusun yöneltti. Çıkan sonuçlar ise şaşırtıcı oldu.

Anket
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 1

31 Mart yerel seçimleri öncesi gözlerin çevrildiği anket şirketleri, çalışmalarına hız kazandırdı. Son olarak Piar Araştırma, "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusunu yönelttiği seçmenden çarpıcı yanıtlar aldı.

1 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 2

Araştırma şirketinin değerlendirmesinde "Ali Yerlikaya’nın İçişleri bakanlığı döneminde yapılan birçok operasyonun medya tarafından “Süleyman Soylu ile bağlantılı” başlıklarıyla haberleştirilmesinin de Soylunun siyasi itibarına büyük zarar verdiği görülmektedir." denilirken anketten çıkan sonuçlar şöyle oldu:

2 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 3

Ali Yerlikaya

Oy Veririm: %45,4

Oy Vermem: %41,1

Kararsızım: %13,5

3 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 4

Fahrettin Koca

Oy Veririm: %41,7

Oy Vermem: %40,7

Kararsızım: %17,6

4 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 5

Mustafa Demir

Oy Veririm: %40,2

Oy Vermem: %40,1

Kararsızım: %19,7

5 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 6

Murat Kurum

Oy Veririm: %37,6

Oy Vermem: %45,1

Kararsızım: %17,3

6 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 7

Tevfik Göksu

Oy Veririm: %35,5

Oy Vermem: %43,2

Kararsızım: %21,3

7 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 8

Süleyman Soylu

Oy Veririm: %22,7

Oy Vermem: %58,4

Kararsızım: %18,9

8 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 9

Anketin sonuçlarını değerlendiren şirket, çarpıcı noktalara değindi. Şirketin anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirme şöyle oldu:

9 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 10

Ali Yerlikaya, Süleyman Soyluyu ikiye katladı.

Yerel seçimlerin en çok merak edilen konusu olan "Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusuna cevap aradığımız araştırmamızda dikkat çeken sonuçlara ulaştık.

10 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 11

Çarpıcı sonuçlardan biri; Süleyman Soylunun destek oranının bir yıl içerisinde yarıdan fazla düşmesi ve mevcut içişleri bakanı Ali Yerlikaya’nın Süleyman Soyludan iki kat fazla destek buluyor olmasıdır.

11 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 12

Bu durum bize Ak Parti hükümetinin ve İçişleri bakanlığının “suçla mücadele” konusunda kamuoyu desteğini aldığını göstermektedir.

12 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 13

MUSTAFA DEMİR

Fatih eski belediye başkanı Mustafa Demir’in kendisinden daha medyatik isimleri geride bırakıyor olmasının nedeni belediye başkanlığı dönemindeki başarısı ve toplumun farklı kesimleri tarafından destek görüyor olmasıdır.

13 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 14

FAHRETTİN KOCA VE ALİ YERLİKAYA

Fahrettin Koca ve Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vaat ettiği “siyasetten uzak, işini yapan, devlet adamı kimliği öne çıkan bakanlar” tanımına en çok uyan ve kamuoyunda bu yönleriyle takdir edilen kişiler olarak yüksek kabul oranına ulaşabiliyorlar.

14 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 15

TEVFİK GÖKSU

Eseneler belediye başkanı Tevfik Göksu sayılan isimler arasında en medyatik olanı olmasına rağmen kabul oranı ilk üç isimin altında kalmaktadır. Ak Partinin milli görüşçü seçmeni tarafından çok beğenilmesine rağmen seküler ve eğitimli seçmenlerde beğeni oranı düşmektedir.

15 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 16

MURAT KURUM

Murat Kurum tarihi bir deprem felaketinin yaşandığı dönemde bakanlık yapmış bir siyasetçiden beklenen şekilde bir başarı hikâyesi oluşturamamıştır.

Ayrıca Murat Kurum, ismi geçen adaylar arasında tanınırlık oranı en düşük aday olarak göze çarpıyor.

16 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 17

SÜLEYMAN SOYLU

Süleyman Soylu içişleri bakanlığı döneminde milliyetçi muhafazakâr seçmen gözünde kendisini terörle mücadele konusunda efsane bakan seviyesine çıkarmayı başarmıştı.

Son seçimlere kadar yapılan tüm anketlerimizde İstanbul adaylığı konusunda çok büyük destek bulduğu gibi en başarılı bakanlar anketlerinde de açık ara önde çıkıyordu. Ancak bakanlık görevinin sona ermesi ile birlikte bu algı da yıkıldı.

17 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 18

SİYASİ İTİBARI ZARAR GÖRDÜ

Ali Yerlikaya’nın İçişleri bakanlığı döneminde yapılan birçok operasyonun medya tarafından “Süleyman Soylu ile bağlantılı” başlıklarıyla haberleştirilmesinin de Soylunun siyasi itibarına büyük zarar verdiği görülmektedir.

18 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 19

Araştırmamız 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da oy kullanacak olan 2466 katılımcı ile telefonla mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma esnasında katılımcılara listedeki isimlerin mevcut ve önceki dönem görev yaptıkları alanlar hatırlatılmıştır.

19 20
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim - Resim: 20
20 20