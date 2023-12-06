AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim
Yerel seçimlerle ilgili yapılan anket çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Piar Araştırma, seçmene "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusun yöneltti. Çıkan sonuçlar ise şaşırtıcı oldu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi gözlerin çevrildiği anket şirketleri, çalışmalarına hız kazandırdı. Son olarak Piar Araştırma, "AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusunu yönelttiği seçmenden çarpıcı yanıtlar aldı.
Araştırma şirketinin değerlendirmesinde "Ali Yerlikaya’nın İçişleri bakanlığı döneminde yapılan birçok operasyonun medya tarafından “Süleyman Soylu ile bağlantılı” başlıklarıyla haberleştirilmesinin de Soylunun siyasi itibarına büyük zarar verdiği görülmektedir." denilirken anketten çıkan sonuçlar şöyle oldu:
Ali Yerlikaya
Oy Veririm: %45,4
Oy Vermem: %41,1
Kararsızım: %13,5
Fahrettin Koca
Oy Veririm: %41,7
Oy Vermem: %40,7
Kararsızım: %17,6
Mustafa Demir
Oy Veririm: %40,2
Oy Vermem: %40,1
Kararsızım: %19,7
Murat Kurum
Oy Veririm: %37,6
Oy Vermem: %45,1
Kararsızım: %17,3
Tevfik Göksu
Oy Veririm: %35,5
Oy Vermem: %43,2
Kararsızım: %21,3
Süleyman Soylu
Oy Veririm: %22,7
Oy Vermem: %58,4
Kararsızım: %18,9
Anketin sonuçlarını değerlendiren şirket, çarpıcı noktalara değindi. Şirketin anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirme şöyle oldu:
Ali Yerlikaya, Süleyman Soyluyu ikiye katladı.
Yerel seçimlerin en çok merak edilen konusu olan "Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusuna cevap aradığımız araştırmamızda dikkat çeken sonuçlara ulaştık.
Çarpıcı sonuçlardan biri; Süleyman Soylunun destek oranının bir yıl içerisinde yarıdan fazla düşmesi ve mevcut içişleri bakanı Ali Yerlikaya’nın Süleyman Soyludan iki kat fazla destek buluyor olmasıdır.
Bu durum bize Ak Parti hükümetinin ve İçişleri bakanlığının “suçla mücadele” konusunda kamuoyu desteğini aldığını göstermektedir.
MUSTAFA DEMİR
Fatih eski belediye başkanı Mustafa Demir’in kendisinden daha medyatik isimleri geride bırakıyor olmasının nedeni belediye başkanlığı dönemindeki başarısı ve toplumun farklı kesimleri tarafından destek görüyor olmasıdır.
FAHRETTİN KOCA VE ALİ YERLİKAYA
Fahrettin Koca ve Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vaat ettiği “siyasetten uzak, işini yapan, devlet adamı kimliği öne çıkan bakanlar” tanımına en çok uyan ve kamuoyunda bu yönleriyle takdir edilen kişiler olarak yüksek kabul oranına ulaşabiliyorlar.
TEVFİK GÖKSU
Eseneler belediye başkanı Tevfik Göksu sayılan isimler arasında en medyatik olanı olmasına rağmen kabul oranı ilk üç isimin altında kalmaktadır. Ak Partinin milli görüşçü seçmeni tarafından çok beğenilmesine rağmen seküler ve eğitimli seçmenlerde beğeni oranı düşmektedir.
MURAT KURUM
Murat Kurum tarihi bir deprem felaketinin yaşandığı dönemde bakanlık yapmış bir siyasetçiden beklenen şekilde bir başarı hikâyesi oluşturamamıştır.
Ayrıca Murat Kurum, ismi geçen adaylar arasında tanınırlık oranı en düşük aday olarak göze çarpıyor.
SÜLEYMAN SOYLU
Süleyman Soylu içişleri bakanlığı döneminde milliyetçi muhafazakâr seçmen gözünde kendisini terörle mücadele konusunda efsane bakan seviyesine çıkarmayı başarmıştı.
Son seçimlere kadar yapılan tüm anketlerimizde İstanbul adaylığı konusunda çok büyük destek bulduğu gibi en başarılı bakanlar anketlerinde de açık ara önde çıkıyordu. Ancak bakanlık görevinin sona ermesi ile birlikte bu algı da yıkıldı.
SİYASİ İTİBARI ZARAR GÖRDÜ
Ali Yerlikaya’nın İçişleri bakanlığı döneminde yapılan birçok operasyonun medya tarafından “Süleyman Soylu ile bağlantılı” başlıklarıyla haberleştirilmesinin de Soylunun siyasi itibarına büyük zarar verdiği görülmektedir.
Araştırmamız 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da oy kullanacak olan 2466 katılımcı ile telefonla mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma esnasında katılımcılara listedeki isimlerin mevcut ve önceki dönem görev yaptıkları alanlar hatırlatılmıştır.