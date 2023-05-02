AKP'li Hamza Dağ'dan 'birinciyiz' iddiası: İşte parti koridorlarında konuşulan son anket

Anketleri değerlendiren Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya bakacak olursak, Şu anda 1 Kasım havasını görüyoruz. Bu sistem yüzde olarak 55'e 45, 60'a 40 bitecek bir sistem değil. Bu sistemde bizim söyleyeceğimiz şey şu; AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum.