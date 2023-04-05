'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
2023 seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler de listelerini oluşturma telaşında. AKP'nin çok merak edilen listesi de kulislerden sızdı. Listede çok çarpıcı isimler yer alırken, Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Savcı Sayan'ın İzmir'den 6'ncı sırada aday gösterildiği iddia edildi.
Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken siyaset de ısınmaya başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı kadar partilerin milletvekilli listeleri de büyük önem kazandı.
AKP’de mevcut bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılırken, partinin önde gelen bazı isimlerinin milletvekili yapılmaması ise bakanlık için düşünüldüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu.
OdaTV'nin haberine göre AKP'de milletvekili listeleri belli olmaya başladı.
BAKANLARIN YERLERİ BELLİ OLDU
Kulislerden sızan ve OdaTV tarafından paylaşılan listeye göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterildi.
Listeye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak.