'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber

2023 seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler de listelerini oluşturma telaşında. AKP'nin çok merak edilen listesi de kulislerden sızdı. Listede çok çarpıcı isimler yer alırken, Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Savcı Sayan'ın İzmir'den 6'ncı sırada aday gösterildiği iddia edildi.

2023 seçim
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'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber - Resim: 1

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken siyaset de ısınmaya başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı kadar partilerin milletvekilli listeleri de büyük önem kazandı. 

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'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber - Resim: 2

AKP’de mevcut bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılırken, partinin önde gelen bazı isimlerinin milletvekili yapılmaması ise bakanlık için düşünüldüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu. 

OdaTV'nin haberine göre AKP'de milletvekili listeleri belli olmaya başladı. 

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'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber - Resim: 3

BAKANLARIN YERLERİ BELLİ OLDU

Kulislerden sızan ve OdaTV tarafından paylaşılan listeye göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterildi.

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'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber - Resim: 4

Listeye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak.

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