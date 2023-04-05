'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber

AKP’de mevcut bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılırken, partinin önde gelen bazı isimlerinin milletvekili yapılmaması ise bakanlık için düşünüldüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu.

OdaTV'nin haberine göre AKP'de milletvekili listeleri belli olmaya başladı.