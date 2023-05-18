AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AKP'de kabineye girecek isimlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan AKP
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AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler - Resim: 1

Ekonomi gazetesinin haberine göre kabine üyelerinin ağırlıklı olarak siyasetten gelen yani AKP içindeki isimlerden oluşması öngörülüyor. 

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AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler - Resim: 2

İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, teknokrat gibi siyaset dışındaki isimlerin kabinede çok fazla yer bulması beklenmiyor.

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AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler - Resim: 3

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile EYT sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kabineye dönme ihtimali bulunan isimler arasında sayılıyor.

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AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler - Resim: 4

AKP kulislerindeki diğer bir senaryoya göre; Cumhurbaşkanı, milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak.

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