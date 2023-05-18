AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AKP'de kabineye girecek isimlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ekonomi gazetesinin haberine göre kabine üyelerinin ağırlıklı olarak siyasetten gelen yani AKP içindeki isimlerden oluşması öngörülüyor.
İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, teknokrat gibi siyaset dışındaki isimlerin kabinede çok fazla yer bulması beklenmiyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile EYT sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kabineye dönme ihtimali bulunan isimler arasında sayılıyor.
AKP kulislerindeki diğer bir senaryoya göre; Cumhurbaşkanı, milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak.