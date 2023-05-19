AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev

Gazeteci Barış Pehlivan, Erdoğan'ın tekrar iktidara gelmesi durumunda görev verilecek isimleri yazdı.

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AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev - Resim: 1

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması halinde bakanlıklara getirilecek isimlerle ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. 

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AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev - Resim: 2

Pehlivan, "AKP cephesinde ise seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda." ifadelerini kullanarak yazısını şöyle sürdürdü:

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AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev - Resim: 3

"Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor." 

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AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev - Resim: 4

"3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğu AKP kulislerinde konuşuluyor."

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