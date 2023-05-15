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81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler
Milletvekili seçiminde açılan sandıkların oranı AA'nın verilerine göre yüzde 98'i aştı, hangi adayların seçilip milletvekili olduğu da netleşti. İşte 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
15 Mayıs 2023 08:22
Son Güncelleme:
15 Mayıs 2023 08:22
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