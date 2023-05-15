81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler

Milletvekili seçiminde açılan sandıkların oranı AA'nın verilerine göre yüzde 98'i aştı, hangi adayların seçilip milletvekili olduğu da netleşti. İşte 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...

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81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler - Resim: 1
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81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler - Resim: 2
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81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler - Resim: 3
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81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler - Resim: 4
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