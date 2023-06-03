8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler

TBMM'deki törende, yemin metnini eksik ya da hatalı okuyan 8 milletvekili ikinci kez yemin etti.

TBMM
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8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler - Resim: 1

28. Yasama Dönemi milletvekillerinin yemin töreni ile başladı.

Milletvekilleri Anayasa’nın 81’inci maddesinde yer alan yemin metnini aynen okumak zorunda. Eksik ya da hatalı okuyan milletvekilleri yemini tekrar etti.

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8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler - Resim: 2

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yemin metninde “yararlanması ülküsünden” ifadesini “yararlanma ülküsünden” şeklinde okuduğu için ikinci kez tekrar etti.

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8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler - Resim: 3

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, “hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik” ifadelerini eksik okuduğu için yemini tekrarladı.

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8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler - Resim: 4

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, “ant içerim” yerine “yemin ederim” dediği için tekrar kürsüye çıktı.

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