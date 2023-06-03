8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
TBMM'deki törende, yemin metnini eksik ya da hatalı okuyan 8 milletvekili ikinci kez yemin etti.
28. Yasama Dönemi milletvekillerinin yemin töreni ile başladı.
Milletvekilleri Anayasa’nın 81’inci maddesinde yer alan yemin metnini aynen okumak zorunda. Eksik ya da hatalı okuyan milletvekilleri yemini tekrar etti.
AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yemin metninde “yararlanması ülküsünden” ifadesini “yararlanma ülküsünden” şeklinde okuduğu için ikinci kez tekrar etti.
AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, “hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik” ifadelerini eksik okuduğu için yemini tekrarladı.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, “ant içerim” yerine “yemin ederim” dediği için tekrar kürsüye çıktı.