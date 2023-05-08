63 ilde yapılan son ankette partilerin son oy oranları: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor

Katılımcılara "14 Mayıs'ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonucuna göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50.9 puan aldı.