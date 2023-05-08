63 ilde yapılan son ankette partilerin son oy oranları: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu 50.9 puan, Erdoğan ise 45.4 puan aldı. 5 bin 750 kişi ile yapılan ankette partilerin oy oranları da belli oldu.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Cumhurbaşkanlığı Birinci Tur Seçimleri” başlıklı anketin sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılara "14 Mayıs'ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonucuna göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50.9 puan aldı.
Öte yandan Cumhur İttifakı Adayı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan 45.4 puan aldı.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan 2 puan, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 1.7 puan olarak belirtildi.