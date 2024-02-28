'31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı'

BURSA VE BALIKESİR BIÇAK SIRTI

"Bursa ve Balıkesir ise bıçak sırtı dediğimiz yerler" diyen Çiçek, "Bursa'da İYİ Parti çok oy alırsa CHP'nin şansı git gide azalır. Ama İYİ Parti çok fazla oy almadığı zaman CHP'nin şansı AK Parti'ye yakın oluyor. Aynı şey Balıkesir için de geçerli. İYİ Parti'nin alacağı oy oranı çok önemli." ifadelerini kullandı.